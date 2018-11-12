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Москвичей предупредили о перебоях в газоснабжении
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В одном из районов Москвы могут быть перебои с газоснабжением 

Национальная Служба Новостей + ещё 10 11 часов назад
Перерывы в газоснабжении могут возникнуть в столичном районе Печатники до утра 13 ноября в связи с ремонтными работами на трубопроводе, сообщили Агентству «Москва» в столичном комплексе горхозяйства со ссылкой на пресс-службу АО «Мосгаз».
На время работ возможны перерывы в газоснабжении на ул. Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и Полбина.
В Мосгазе напомнили, что при возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обратиться на «горячую линию» по телефонному номеру 104.
Ранее НСН сообщала, Сергей Собянин отметил, что за последние годы предприятием «Мосгаз» были заменены сотни километров распределительных сетей, а также созданы инновационные газораспределительные пункты, которые работают в автоматическом режиме. Такая модернизация позволила сократить время реагирования на утечку газа. Так на перекрытие линий стало уходить не два часа, как раньше, а всего полторы минуты.
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