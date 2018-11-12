Москвичей предупредили о перебоях в газоснабжении

В одном из районов Москвы могут быть перебои с газоснабжением

Перерывы в газоснабжении могут возникнуть в столичном районе Печатники до утра 13 ноября в связи с ремонтными работами на трубопроводе, сообщили Агентству «Москва» в столичном комплексе горхозяйства со ссылкой на пресс-службу АО «Мосгаз».

На время работ возможны перерывы в газоснабжении на ул. Шоссейная, Гурьянова, Кухмистрова и Полбина.

В Мосгазе напомнили, что при возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обратиться на «горячую линию» по телефонному номеру 104.