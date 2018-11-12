Собянин провел новые кадровые назначения 

Мэр Москвы Сергей Собянин провел несколько кадровых перестановок. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заместителем префекта Восточного административного округа назначена Елена Попова. Контракт с ней рассчитан на три года. Главой управы района Южное Тушино назначен Александр Ерохов, пост главы управы Савеловского района занял Александр Шнурков. Главами управ Зеленоградского административного округа назначены Антон Гущин (управа Матушкино), Андрей Журавлев (управа Крюково), Александр Журба (управа района Силино), Андрей Макшанцев (управа района Савелки) и Людмила Петрова (управа района Старое Крюково). Главой управы района Нагатинский Затон назначена Ирина Джиоева, управу района Чертаново Центральное возглавил Владимир Михеев.
В конце сентября мэр назначил Наталью Сергунину своим полномочным представителем в Мосгордуме.