В метро могут запустить беспилотные составы

Беспилотные вагоны на Кольцевой линии московского метро могут запустить в течение пяти лет

Власти Москвы планируют в течение пяти лет запустить беспилотные вагоны на Кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий [беспилотного транспорта]. Сейчас мы находимся на развилке, в поиске технологических решений. Идея наша такая: у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день перевозит 650 тыс. пассажиров, наш план в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов", — сказал Ликсутов в рамках заседания IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ). В апреле текущего года правительство РФ утвердило дорожную карту, которая предусматривает в том числе и развитие технологий беспилотного транспорта, систем содействия водителю, принципов использования автотранспорта на альтернативных видах топлива. Распоряжение внесено Минпромторгом России . Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 года по 2035 год. Первый этап должен быть завершен в 2020 году. Минкомсвязь, Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс Минэкономразвития , Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы НТИ "Автонет". В частности, предлагается создать условия, обеспечивающие возможность вывода на рынок транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус так называемых больших данных на транспорте.