В метро могут запустить беспилотные составы

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Беспилотные вагоны на Кольцевой линии московского метро могут запустить в течение пяти лет 

ТАСС + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют в течение пяти лет запустить беспилотные вагоны на Кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий [беспилотного транспорта]. Сейчас мы находимся на развилке, в поиске технологических решений. Идея наша такая: у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день перевозит 650 тыс. пассажиров, наш план в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов", — сказал Ликсутов в рамках заседания IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ).
В апреле текущего года правительство РФ утвердило дорожную карту, которая предусматривает в том числе и развитие технологий беспилотного транспорта, систем содействия водителю, принципов использования автотранспорта на альтернативных видах топлива.
Распоряжение внесено Минпромторгом России. Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться поэтапно, с 2018 года по 2035 год. Первый этап должен быть завершен в 2020 году.
Исполнением мероприятий дорожной карты займутся Минпромторг, Минтранс, Минкомсвязь, Минэкономразвития, Росавтодор и другие федеральные органы исполнительной власти при участии рабочей группы НТИ "Автонет".
В частности, предлагается создать условия, обеспечивающие возможность вывода на рынок транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, установить налоговые льготы для продажи электромобилей и гибридных автомобилей, определить правовой статус так называемых больших данных на транспорте.
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