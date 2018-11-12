Автобус «С13» изменит свой маршрут из-за строительства метро

Автобус "С13" изменит свой маршрут из-за строительства станции метро "Улица Новаторов", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

На время строительства станции участок улицы Новаторов от Ленинского проспекта до улицы Воронцовские Пруды закрыт.

Автобусы объезжают строительство по Ленинскому проспекту, далее по улицам Академика Пилюгина, Архитектора Власова, Воронцовские Пруды, затем поворот на улицу Новаторов. После этого следуют своей трассой до конечной остановки "Улица Новаторов".

Автобус проходит с остановками Улица Удальцова, Ленинский проспект, Улица Академика Пилюгина, 22, Усадьба Воронцова, Воронцовский парк, Почта, Улица Воронцовские Пруды и Поликлиника.

Строительство новой станции метро на юго-западе столицы повлияет на работу городских автобусов. Маршруты трех из них изменятся с 10 ноября, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

С 10 ноября из-за строительства новой станции метро на юго-западе столицы изменились маршруты трех автобусов. Перемены затронули автобусы №163, 363, 661, которые проезжают улицы Обручева и Новаторов.