Эксперты предложили поднять цену на парковку в центре Москвы

Эксперты РЭУ им. Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре города путем увеличения стоимости на них до цен в подземных паркингах, то есть до 400-500 рублей, сообщили РИА Новости в университете.

В пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) сообщили РИА Новости, что изучат такой метод по разгрузке городского паркинга.

"Существует мировая практика, согласно которой цена на дефицитную парковку на улице никак не может быть в 2-3 раза ниже капитальных подземных паркингов. В Москве эта стоимость колеблется в пределах 400-500 рублей. В этих же пределах надо устанавливать цену на парковку на самых востребованных улицах в центре столицы", — сообщили в университете. Как считают эксперты, изменение стоимости на парковку актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог и постоянного роста числа автомобилей в столице.

"По данным Национального бюро кредитных историй, в июле-сентябре этого года было выдано автокредитов более чем на 160 миллиардов рублей, что является историческим рекордом за последние 4 года. Больше всего машин покупается в Москве, а накануне Нового года машины будут приобретать ещё чаще", — уточнили в РЭУ им. Плеханова.

Согласно подсчетам экспертов университета, увеличение тарифов на уличную парковку, а также сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей. Эти меры также позволят уменьшить нагрузку на основные магистрали города и увеличить пропускную способность улиц.

Вместе с тем, в пресс-службе АМПП сообщили РИА Новости, что подобные меры по разгрузке городского паркинга будут рассмотрены.

"Мы получили исследование РЭУ, обязательно подробно изучим их выводы и рекомендации. Действительно, в последнее время загрузка парковочных мест в центре существенно возросла, и мы все чаще получаем обращения от москвичей с просьбой ограничить приток машин, повысив тарифы и увеличивая количество мест для резидентов", — сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения в понедельник.

Как отмечают в АМПП, перед принятием действий по разгрузке парковок необходимо проанализировать все имеющиеся данные, в том числе и исследования независимых экспертов, изучить мировой опыт, встретиться с автомобилистами и местными жителям, и только после этого разработать план дальнейших действий.