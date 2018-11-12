В Москве запустят каршеринг электромобилей

Власти Москвы и представители бизнеса объявили о планах запустить в столице элетэктрокаршеринг. Как сообщил ТАСС заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, в городе создана вся необходимая инфраструктура для этого, и уже появились компании, готовые внедрить в сервис линейку электрокаров.

"В Москве есть базовое начало, есть небольшая инфраструктура для использования электрических автомобилей как центральной части, так и на периферийных местах: есть более 100 зарядных устройств и 100 зарядных станций, которые установлены в рамках инвестиционных контрактов компанией "Мосэнерго" и "Россетями", есть закон, позволяющий электрическим автомобилям бесплатно парковаться в городе. Есть некий старт для того, чтобы попробовать, мы надеемся, что эта база, которую му заложили, даст основу для того, чтобы каршеринг запустил электрические автомобили", — сказал Пронин.

"Но есть экономические показатели, есть затратная часть, себестоимость, и конечно это все должны просчитывать владельцы бизнеса. Мы готовы к диалогу, готовы слушать и какие-то вещи дополнительно, если потребуется, реализовывать", — отметил собеседник агентства.

По мнению вице-президента компании "Микро Капитал Групп", в которую входит крупнейший оператор поминутной аренды автомобилей "Делимобиль", Мухита Сейдахметова, для полноценного запуска сервиса электрокаршеринга Москве надо расширять географию электростанций.

"Должно быть не сто, а тысячи зарядных устройств в масштабе столицы. Но заинтересованность такая у нас есть, и прежде всего, с экономической точки зрения, так как мы будем менее зависимы от цен на нефть и бензин. Мы уже ведем переговоры с некоторыми производителями, активно ищем на рынке как гибридные, так и полностью электрические автомобили", — подчеркнул Сейдахметов.