Ещё
Названы районы с самой дорогой арендой квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты назвали районы Москвы с самой дорогой арендой квартир 

Rambler News Service + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Самыми дорогими для аренды квартир районами Москвы являются Арбат, Хамовники, Пресненский, Тверской и Мещанский, сообщила пресс-служба компании «Инком-недвижимость» со ссылкой на расчеты аналитиков.
По данным экспертов, средняя стоимость найма квартир на Арбате составляет 144,1 тыс. рублей в месяц.
«Наиболее дорогостоящим для арендаторов является район Арбат: здесь средняя стоимость найма квартир составляет 144,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Хамовники, где среднестатистическая арендная ставка равна 101,9 тыс. рублей. За ним следует Пресненский район со средней ценой найма 99,1 тыс. рублей. Четвертое место занимает Тверской: здесь арендное жилье предлагается в среднем за 90,7 тыс. рублей. Последним в списке значится Мещанский район, где квартиры в аренду предлагают в среднем за 83,3 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе компании.
По данным аналитиков, даже в высокобюджетных сегментах в первую очередь востребованы более доступные объекты.
«Подолгу остаются в экспозиции элитные квартиры — таким образом, средние ценовые показатели предложения формируются преимущественно за счет наиболее дорогостоящих лотов», — добавили в «Инком-недвижимости».
Эксперты отмечают, что в пятерку самых доступных районов старой Москвы вошли Солнцево со средней арендной ставкой 23,6 тыс. рублей в месяц, Ярославский — 24 тыс. рублей, Молжаниновский — 25,5 тыс. рублей, а также Бескудниковский и Бирюлево Западное с усредненной стоимостью найма 26,2 тыс. рублей и 28 тыс. рублей соответственно.
Rambler News Service: последние новости
Власти Москвы назвали долю женщин среди столичных индивидуальных предпринимателей Новая линия московского метро в Коммунарку будет построена к 2024 году «Мострансавто» побило рекорд по количеству перевезенных за месяц пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи225
Белоруссия решила стать морской державой285
В Москве жестоко избили кормившую кошек пенсионерку46
Назван заработок Куклачева на кошках64
Ад в Калифорнии39
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
04:27
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
Украина В мире
02:45
«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
В мире Украина
01:16
В Цирке на Цветном прокомментировали нападение леопарда
Происшествия
00:46
Обзор зарубежных СМИ: Ад в Калифорнии
В мире
03:07
Назван заработок Куклачева на кошках
Шоу-бизнес
00:28
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи
Происшествия
01:17
«Вы не человек!»: инсулиновая история получила продолжение
Общество
01:00
Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения
Общество
00:51
В Москве жестоко избили кормившую кошек пенсионерку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение