Названы районы с самой дорогой арендой квартир

Эксперты назвали районы Москвы с самой дорогой арендой квартир

Самыми дорогими для аренды квартир районами Москвы являются Арбат, Хамовники, Пресненский, Тверской и Мещанский, сообщила пресс-служба компании «Инком-недвижимость» со ссылкой на расчеты аналитиков.

По данным экспертов, средняя стоимость найма квартир на Арбате составляет 144,1 тыс. рублей в месяц.

«Наиболее дорогостоящим для арендаторов является район Арбат: здесь средняя стоимость найма квартир составляет 144,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Хамовники, где среднестатистическая арендная ставка равна 101,9 тыс. рублей. За ним следует Пресненский район со средней ценой найма 99,1 тыс. рублей. Четвертое место занимает Тверской: здесь арендное жилье предлагается в среднем за 90,7 тыс. рублей. Последним в списке значится Мещанский район, где квартиры в аренду предлагают в среднем за 83,3 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе компании.

По данным аналитиков, даже в высокобюджетных сегментах в первую очередь востребованы более доступные объекты.

«Подолгу остаются в экспозиции элитные квартиры — таким образом, средние ценовые показатели предложения формируются преимущественно за счет наиболее дорогостоящих лотов», — добавили в «Инком-недвижимости».

Эксперты отмечают, что в пятерку самых доступных районов старой Москвы вошли Солнцево со средней арендной ставкой 23,6 тыс. рублей в месяц, Ярославский — 24 тыс. рублей, Молжаниновский — 25,5 тыс. рублей, а также Бескудниковский и Бирюлево Западное с усредненной стоимостью найма 26,2 тыс. рублей и 28 тыс. рублей соответственно.