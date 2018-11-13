Количество «умных» счетчиков может вырасти

Количество «умных» счетчиков в приборном парке Москвы может вырасти до 36,5 тыс. единиц к концу 2021 г.

Количество «умных» счетчиков в приборном парке Москвы увеличится до 36,5 тыс. единиц к концу 2021 г. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя по экономике и финансам ГБУ «Единый информационно-расчетный центр Москвы» Максим Беличенко в ходе публичного представления закупок по установке и эксплуатации «умных» счетчиков в столице. «На данный момент на балансе Москвы находятся более 29 тыс. узлов учета и свыше 14 тыс. средств сбора данных. К концу 2021 г. в рамках контрактов жизненного цикла планируется эксплуатировать около 36,5 тыс. единиц «умных» счетчиков и более 37 тыс. устройств сбора и передачи данных. Таким образом достигается максимальная эффективность приборов учета, и покрытие многоквартирных домов и объектов социальной сферы будет максимально возможным», — сказал М. Беличенко. По его словам, в рамках заключения контрактов жизненного цикла планируется достигнуть эффекта в части повышения работоспособности приборного парка Москвы. «За счет долгосрочного характера сделки контракты дадут возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы. Инвестор, в свою очередь, получит долгосрочную загрузку мощностей на длительный период, возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контрактов жизненного цикла», — пояснил М. Беличенко.