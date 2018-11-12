Ещё
В Москве заработал новый сервис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве заработал сервис по отображению парковочных мест у соцобъектов 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Новый фильтр для отображения мест у больниц и других социальных объектов появился на карте столичных парковок. Об этом сообщает пресс-служба Московского паркинга.
Новый сервис доступен на сайте Московского парковочного пространства и в мобильном приложении "Парковки Москвы".
"Для этого нужно отметить раздел на карте − "Парковки у социальных объектов", − уточнили в пресс-службе.
Как рассказали представители Московского паркинга, на карте представлены сведения о количестве мест на парковке и условиях проезда. Кроме того, парковки у больниц, поликлиник и медицинских центров обозначаются специальным значком. Платные парковки и места для людей с инвалидностью отображены на карте и без выбора фильтра.
В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) считают, что сервис позволит автомобилистам лучше спланировать свой маршрут и заранее выбрать удобные места для парковки.
Ранее пресс-служба Московского паркинга сообщила, что мобильное приложение "Парковки Москвы" было признано наиболее популярным способом оплаты парковки в столице. Как выяснилось, 98% московских водителей пользуются мобильным телефоном при оплате парковки, причем 85% из них делают это через мобильное приложение.
Москва24: последние новости
Рыбаки выловили из Москвы-реки сумку с огнестрельным оружием Собянин поздравил экономистов с профессиональным праздником Число пострадавших в ДТП с автобусом и маршруткой возросло до 11 человек
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи225
Белоруссия решила стать морской державой285
В Москве жестоко избили кормившую кошек пенсионерку46
Назван заработок Куклачева на кошках64
Ад в Калифорнии39
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
04:27
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
Украина В мире
02:45
«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
В мире Украина
01:16
В Цирке на Цветном прокомментировали нападение леопарда
Происшествия
00:46
Обзор зарубежных СМИ: Ад в Калифорнии
В мире
03:07
Назван заработок Куклачева на кошках
Шоу-бизнес
00:28
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи
Происшествия
01:17
«Вы не человек!»: инсулиновая история получила продолжение
Общество
01:00
Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения
Общество
00:51
В Москве жестоко избили кормившую кошек пенсионерку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение