В Москве заработал новый сервис

В Москве заработал сервис по отображению парковочных мест у соцобъектов

Новый фильтр для отображения мест у больниц и других социальных объектов появился на карте столичных парковок. Об этом сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Новый сервис доступен на сайте Московского парковочного пространства и в мобильном приложении "Парковки Москвы".

"Для этого нужно отметить раздел на карте − "Парковки у социальных объектов", − уточнили в пресс-службе.

Как рассказали представители Московского паркинга, на карте представлены сведения о количестве мест на парковке и условиях проезда. Кроме того, парковки у больниц, поликлиник и медицинских центров обозначаются специальным значком. Платные парковки и места для людей с инвалидностью отображены на карте и без выбора фильтра.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) считают, что сервис позволит автомобилистам лучше спланировать свой маршрут и заранее выбрать удобные места для парковки.

Ранее пресс-служба Московского паркинга сообщила, что мобильное приложение "Парковки Москвы" было признано наиболее популярным способом оплаты парковки в столице. Как выяснилось, 98% московских водителей пользуются мобильным телефоном при оплате парковки, причем 85% из них делают это через мобильное приложение.