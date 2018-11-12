В метро рассказали о необычных забытых вещах

В метро Москвы рассказали о забытых пассажирами необычных вещах

В столичном метрополитене рассказали, что среди необычных вещей, которые пассажиры забыли в октябре, были бензопила, хоккейная клюшка и обои. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Почти 850 вещей забыли пассажиры в московском метро в октябре этого года — на 25% больше, чем в октябре прошлого года… Среди необычных вещей — карниз, монитор, клюшка хоккеиста, бензопила, обои», — сказал представитель метрополитена.

Ранее m24 сообщал, что с начала 2018 года пассажиры Московского метрополитена забыли на станциях и в поездах более 1,7 тыс. предметов.