Электронные больничные начнут выдавать в 2019 году

Поликлиники Москвы начнут выдавать электронные больничные в 2019 году

"В настоящий момент у нас планируется пилот. В первом квартале 2019 года мы определим две медицинские организации — скорее всего, это будет одна взрослая, она детская. После успешного пилотирования будет произведена доработка, интеграция с Фондом социального страхования (ФСС), и в дальнейшем эта опция распространится на все городские больницы и поликлиники", — сообщил Новиков агентству во вторник.

Он уточнил, что на данный момент электронные больничные листы выдаются только частными и федеральными медицинскими организациями.