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Электронные больничные начнут выдавать в 2019 году
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Поликлиники Москвы начнут выдавать электронные больничные в 2019 году 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Городские поликлиники и больницы Москвы начнут оформлять для пациентов электронные больничные листы в 2019 году, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Ситуационного центра столичного департамента здравоохранения Алексей Новиков.
"В настоящий момент у нас планируется пилот. В первом квартале 2019 года мы определим две медицинские организации — скорее всего, это будет одна взрослая, она детская. После успешного пилотирования будет произведена доработка, интеграция с Фондом социального страхования (ФСС), и в дальнейшем эта опция распространится на все городские больницы и поликлиники", — сообщил Новиков агентству во вторник.
Он уточнил, что на данный момент электронные больничные листы выдаются только частными и федеральными медицинскими организациями.
"Таким образом, можно сказать, что городские поликлиники начнут выдавать электронный больничный лист в 2019 году", — уточнил он.
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