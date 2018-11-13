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Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
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Сбой в движении электричек произошел на двух направлениях МЖД 

BFM.RU + ещё 17 3 часа назад
Электропоезда задерживаются этим утром на Курском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Электрички идут с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.
Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, передает ТАСС.
Как отмечается на сайте МЖД, электрички задерживаются на Ярославском направлении в результате незапланированной остановки одной из них на станции «Мытищи». Железнодорожники добавили, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.
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