Пассажиры электричек не могут попасть в Москву

Сбой в движении электричек произошел на двух направлениях МЖД

❗️По техническим причинам на Ярославском направлении несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства. — ЦППК (@centralppk) 13 ноября 2018 г. Электропоезда задерживаются этим утром на Курском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД). Электрички идут с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter.

Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график, передает ТАСС

Как отмечается на сайте МЖД, электрички задерживаются на Ярославском направлении в результате незапланированной остановки одной из них на станции «Мытищи». Железнодорожники добавили, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.