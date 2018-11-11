Самый яркий звездопад осени пообещали москвичам

Жители Москвы Подмосковья смогут увидеть самый яркий осенний звездопад в ночь на 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В ночь на 18 ноября можно будет невооруженным взглядом увидеть метеорный поток Леониды. Если жителям столичного региона повезет и в эту ночь будет ясная погода, то они смогут увидеть до 15 метеоров в час.

Метеорный поток Леониды известен скоростью и яркостью комет, благодаря которым их и можно будет разглядеть без помощи телескопа и бинокля.

«Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Лучшего всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом», — рассказали в планетарии.

Первое упоминание о потоке метеоров датируется 901 годом. Наиболее яркое зрелище жители Земли смогли увидеть в 1833 году. Этот метеоритный дождь был увековечен в легендах индейцев, а в 1934 году в честь него даже была написана песня Stars Fell on Alabama.