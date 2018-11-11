Режим работы вестибюля станции «Марьино» изменится

Южный вестибюль станции «Марьино» будет закрыт с 12 по 16 ноября

Южный вестибюль станции «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии метро будет закрыт с 12 по 16 ноября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Режим работы южного вестибюля станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра, выход к Новочеркасскому и Марьинскому бульварам) Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена будет изменен в будние дни. С 12 до 16 ноября он будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне ежедневно в 22:00 до открытия станции на следующий день в 5:30 утра», — говорится в сообщении.

Отметим, что для входа и выхода пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем.