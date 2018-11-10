Вестибюль станции «Третьяковская» закроют на два дня

Вестибюль станции «Третьяковская» закроют 17 и 18 ноября

Вестибюль станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии метро будет закрыт 17 и 18 ноября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«17 и 18 ноября для пассажиров будет закрыт объединенный вестибюль станций «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий Московского метрополитена, а также прилегающий к нему подуличный переход (выход к ул. Большая Ордынка, Большой Толмачевский пер.). Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии (со стороны ул. Новокузнецкая)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вестибюль будет закрыт из-за ремонта лестницы, которая ведёт на улицу.