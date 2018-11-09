В Историческом музее Москвы открылась выставка «Николай II. Семья и престол»

МОСКВА , 9 ноября. / ТАСС /. Выставка Николай II . Семья и престол", приуроченная к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора, открылась в Государственном историческом музее в Москве в пятницу вечером. Публика впервые увидит большой парадный портрет Николая II, выполненный Львом Бакстом в 1895 году, а также редкие фотографии и мемориальные вещи, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка, которую мы сегодня открываем, дает возможность представить и увидеть жизнь императорской семьи, практически начиная, если говорить о Николае Втором, с детства и завершая страшными событиями 1918 года. Мы даем возможность каждому посетителю выставки представить достаточно объективную картину жизни Николая Второго — в семье, как государственного деятеля, во время дипломатических встреч, во время острых и самых важных событий начала 20 века. У каждого, кто придет на эту выставку, есть уникальная возможность — возможность создать свое представление об этом непростом человеке", — сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин

Старший научный сотрудник отдела изобразительных материалов, автор экспозиции Евгений Лукьянов признался, что этот проект стал самым сложным в его жизни. «Может быть, даже одна из основных причин [этого] — в личности самого героя. Изначально понимая всю противоречивость натуры, личности, той полярности прессы, которая была во времена правления Николая Второго, обилие исторической и околоисторической литературы, мы сразу решили, что мы не делаем выставку об эпохе, а делаем выставку о самом человеке и, за редким отступлением, на нашем материале», — сказал он.

Впервые широкой публике будет представлен большой парадный портрет Николая II, выполненный художником Львом Бакстом в 1895 году в Париже. Произведение никогда ранее не экспонировалось и было специально отреставрировано к выставке. «Это одно из сокровищ выставки. Вторая интересная вещь, небольшой артефакт — локон цесаревича Алексея», — отметил куратор.

В экспозиции, которая продлится до 15 апреля 2019 года, также представлены живописные портреты Николая II и Александры Федоровны работы Генриха Манизера и Александра Маковского , серия акварелей Николая Каразина, Адольфа Шарлеманя.

Фотографии и личные вещи

Выставка делится на семейный, официальный и мемориальный разделы. Первые разделы свидетельствуют о двух ипостасях Николая II: главы семьи и правителя огромной империи. Показано около 300 снимков, выполненных в 1870е — середине 1910х годов. Также экспонируются автографы и письма Николая II, некоторые этапные документы, например, манифест о рождении великого князя Николая Александровича, меню обеда по случаю совершеннолетия цесаревича Николая Александровича, объявление о коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Семейный раздел выставки также делится на подразделы: «Великий князь. Цесаревич. Император», «Ники и Аликс», «Царские дети. ОТМА», «Царские дети. Алексей», «В кругу семьи. Царское Село. Ливадия. Финляндия. Польша». Как говорят в музее, особый акцент сделан на фигуре цесаревича Алексея Николаевича, единственного сына Николая II.

В «официальном» разделе экспозиции показаны фотографии, запечатлевшие Николая II во время встреч с главами иностранных государств (английским королем Эдуардом VII, германским императором Вильгельмом II, сиамским королем Рама V, французскими президентами Арманом Фальером и Феликсом Фором), во время торжеств по случаю 200-летия Санкт-Петербурга и 100-летия Отечественной войны 1812 года, во время открытия грандиозных памятников и освящения храмов, проведения полковых праздников и парадов, а также в годы Первой мировой войны. Центральное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации Николая II (1896 год) и 300-летию дома Романовых (1913 год).

Из мемориальных вещей показаны мундиры Николая II и цесаревича Алексея; императорское пасхальное яйцо «Созвездие цесаревича», исполненное фирмой «Фаберже» для подарка Александре Федоровне на Пасху 1917 года, но так и не врученное императрице; бронзовая рамка с акварельным портретом цесаревича Алексея и подлинным локоном его волос; рисунки Николая II, Александры Федоровны и их детей.

Завершением экспозиции служит небольшой зал, напоминающий подвал или склеп, где расположены семь стел с фотографическими портретами императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея Николаевича, великих княжон Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны и Анастасии Николаевны, расстрелянных в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.