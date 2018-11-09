Москвичи увидят «поцелуй» Луны и Сатурна

Жители столицы смогут наблюдать интересное астрономическое явление. Серп Луны и Сатурн окажутся максимально близко на ночном небе.

Астрономический дуэт будет виден невооружённым глазом 11 ноября, с 17 до 19 часов, сообщает пресс-служба Московского планетария. Потом спутник Земли и газовый гигант скроются за горизонтом.

Сотрудники учреждения предупредили москвичей и о звездопаде Северные тауриды, который в этот же день может достигнуть своего максимума.

«Астрономы прогнозируют от семи до 15 метеоров в час в период пиковой активности звездопада. Наблюдать метеорный поток лучше всего за городом, вдали от городской засветки. Молодая Луна в эту ночь скроется за горизонт около 19 часов и не помешает наблюдениям», — рассказали исследователи.