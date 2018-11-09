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Москвичи увидят «поцелуй» Луны и Сатурна
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Москвичи увидят «поцелуй» Луны и Сатурна 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: nasa.gov
Жители столицы смогут наблюдать интересное астрономическое явление. Серп Луны и Сатурн окажутся максимально близко на ночном небе.
Астрономический дуэт будет виден невооружённым глазом 11 ноября, с 17 до 19 часов, сообщает пресс-служба Московского планетария. Потом спутник Земли и газовый гигант скроются за горизонтом.
Сотрудники учреждения предупредили москвичей и о звездопаде Северные тауриды, который в этот же день может достигнуть своего максимума.
«Астрономы прогнозируют от семи до 15 метеоров в час в период пиковой активности звездопада. Наблюдать метеорный поток лучше всего за городом, вдали от городской засветки. Молодая Луна в эту ночь скроется за горизонт около 19 часов и не помешает наблюдениям», — рассказали исследователи.
Ранее News.ru писал о тренировках американских астронавтов. NASA отрабатывало посадку капсулы Orion. Аппарату предстоит транспортировать людей на Марс.
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