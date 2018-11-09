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В метро запущен Дальневосточный экспресс
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В московском метро запущен Дальневосточный экспресс 

Российская Газета + ещё 6 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новый брендированный поезд "Дальневосточный экспресс" вышел в свой первый рейс в столичном метро. Состав будет курсировать по Кольцевой линии подземки, сообщает корреспондент "РГ".
Торжественная церемония запуска состоялась в электродепо "Красная Пресня".
"Второй раз по городу Москве начнет свое путешествие "Дальневосточный экспресс". Москвичам и гостям столицы мы хотим рассказать, что на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций", — рассказал журналистам зампред правительства РФ — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Каждый вагон поезда посвящен разным регионам Дальнего Востока. В составе есть вагоны Сахалин, Камчатка, Чукотка, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Приамурье, Якутия и Колыма. Интерьер вагонов рассказывает об образе жизни местных жителей, их национальной кухне, а также природных богатствах этих мест. Кроме того, представлены достижения Дальнего Востока в экономической сфере.
Поезд будет курсировать по Кольцевой линии столичного метро до мая 2019 года.
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