В метро запущен Дальневосточный экспресс

В московском метро запущен Дальневосточный экспресс

Новый брендированный поезд "Дальневосточный экспресс" вышел в свой первый рейс в столичном метро. Состав будет курсировать по Кольцевой линии подземки, сообщает корреспондент "РГ".

Торжественная церемония запуска состоялась в электродепо "Красная Пресня".

"Второй раз по городу Москве начнет свое путешествие "Дальневосточный экспресс". Москвичам и гостям столицы мы хотим рассказать, что на Дальнем Востоке создано лучшее в России пространство для привлечения инвестиций", — рассказал журналистам зампред правительства РФ — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Каждый вагон поезда посвящен разным регионам Дальнего Востока. В составе есть вагоны Сахалин, Камчатка, Чукотка, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Приамурье, Якутия и Колыма. Интерьер вагонов рассказывает об образе жизни местных жителей, их национальной кухне, а также природных богатствах этих мест. Кроме того, представлены достижения Дальнего Востока в экономической сфере.

Поезд будет курсировать по Кольцевой линии столичного метро до мая 2019 года.