Шесть станций метро построят до конца 2019 года

Строительство шести станций столичного метро планируют завершить до конца 2019 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента строительства.
«В 2019 г. планируется достроить участок розовой ветки метро протяженностью 11,7 км, который будет включать в себя пять станций — «Авиамоторную», «Нижегородскую», «Стахановскую», «Окскую» и «Юго-восточную». Кроме этого, участок Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово». Длина это участка составит 3,1 км», — заключили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе департамента Агентству «Москва» сообщили, до конца текущего года планируется завершить строительство 10 станций метро.