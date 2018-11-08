В Москве создали самое большое каллиграфити в мире

Покрас Лампас создал в Москве самое большое каллиграфити в мире

Российский каллиграфист Покрас Лампас создал самое большое граффити в мире. Рекорд установлен в рамках коллаборации с московским "Локомотив", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Художник расписал площадь перед " РЖД Ареной" в Черкизове в клубные красно-зеленые цвета. Площадь росписи составляет более 11 тысячи квадратных метров.

На роспись площади ушел целый месяц. Было задействовано больше пяти тысяч литров краски. В каллиграфии Лампас зашифровал новый слоган железнодорожников — "У нас свой путь".

"В спорте вершин добиваются исключительно те, кто остается верен себе, несмотря ни на что. "У нас свой путь" — очень близкий мне как художнику вектор развития", — отметил художник.

По его словам, текст написан на разных языках мира, что подчеркивает мультикультурность современного спорта.

Увидеть каллиграффити может любой желающий. Для этого не нужно покупать билет на матч.