Запущен посвященный Универсиаде поезд

Запущен поезд, посвященный Универсиаде. Будет курсировать по кольцевой линии московского метро

Церемония запуска тематического поезда зимней Универсиады 2019 года состоялась сегодня, 8 ноября, в московском электродепо «Красная Пресня».

Ранее зимняя Универсиада не проводилась ни в СССР, ни в России. Зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие более трех тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По словам министра спорта России Павла Колобкова, из 34 объектов Универсиады 17 объектов введены в эксплуатацию, остальные будут сданы до конца 2018 года.