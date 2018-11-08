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Запущен посвященный Универсиаде поезд
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Запущен поезд, посвященный Универсиаде. Будет курсировать по кольцевой линии московского метро 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церемония запуска тематического поезда зимней Универсиады 2019 года состоялась сегодня, 8 ноября, в московском электродепо «Красная Пресня».
В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колобков, послы Универсиады Илья Авербух и Алексей Ягудин. Состав, посвященный Универсиаде, будет курсировать по кольцевой линии московского метрополитена.
Ранее зимняя Универсиада не проводилась ни в СССР, ни в России. Зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. В ней примут участие более трех тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По словам министра спорта России Павла Колобкова, из 34 объектов Универсиады 17 объектов введены в эксплуатацию, остальные будут сданы до конца 2018 года.
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