Власти найдут место для музея народного ополчения

Власти Москвы найдут место для музея народного ополчения

Формат и место для музея народного ополчения Москвы определят к 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела музейно-выставочных работ столичного департамента культуры Антона Горянова.

На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Горянов отметил, что подвиг москвичей должен быть увековечен. Он рассказал, что ранее было принято решение о том, что тема народного ополчения будет освещена в музее обороны Москвы.

Ведомство рассматривает два варианта реализации проекта — создание большого комплекса, как на Поклонной горе, или музея и мемориала в Московской области или на юго-западе Москвы, где проходила линия обороны.

Ранее стало известно, что более 150 площадок будут предоставлены для школьников в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы".