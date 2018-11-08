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Власти найдут место для музея народного ополчения
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Власти Москвы найдут место для музея народного ополчения 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Формат и место для музея народного ополчения Москвы определят к 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела музейно-выставочных работ столичного департамента культуры Антона Горянова.
На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Горянов отметил, что подвиг москвичей должен быть увековечен. Он рассказал, что ранее было принято решение о том, что тема народного ополчения будет освещена в музее обороны Москвы.
Ведомство рассматривает два варианта реализации проекта — создание большого комплекса, как на Поклонной горе, или музея и мемориала в Московской области или на юго-западе Москвы, где проходила линия обороны.
Ранее стало известно, что более 150 площадок будут предоставлены для школьников в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы".
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