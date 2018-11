9 ноября WoW принимает швейцарца Андреа Олива

Андреа Олива вырос в Швейцарии ; спокойной, на первый взгляд, стране с бурной клубной жизнью. Свою профессиональную карьеру он начинал с выступлений в клубах Terminus и Pravda, а настоящее признание получил, став резидентом знаменитой серии вечеринок Banditz.

В статусе локальной звезды Андреа в 2004 впервые оказался на Ибице, — и обрел уже международную славу. Стартовой площадкой для него оказался Space Ibiza. Потом были выступления на карнавальных вечеринках Elrow, успешный сезон вместе с Music On Марко Карола и безумные after party в DC-10. Однако по-настоящему знаменитым его сделало резидентство на вечеринках Ants в Ushuaia, здесь он отработал 6 сезонов и познакомился с Питом Тонгом. Маэстро разглядел в Андреа Оливиа подлинный талант и взял его под свою опеку. Результатом их сотрудничества стали эпические b2b-сеты и совместно подготовленная компиляция All Gone Ibiza, вышедшая в 2016 году.

Андреа Олива также может похвастаться целой россыпью хитов, его треки издавались на лейблах Moon Harbour, Defected, Suara, Objektivity и Hot Creations.

LINEUP: ANDREA OLIVA, SERGEY SANCHEZ, MIKE SPIRIT, ADAMOV, ANRILOV, BVOICE

Старт в 23:00