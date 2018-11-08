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9 ноября WoW принимает швейцарца Андреа Олива
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9 ноября WoW принимает швейцарца Андреа Олива 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
Время приятных сюрпризов. 9 ноября WoW принимает швейцарца Андреа Олива; многолетнего резидента невероятных вечеринок Ants и автора танцпольных хитов ‘Vermona’ и ‘We Trust’.
Андреа Олива вырос в Швейцарии; спокойной, на первый взгляд, стране с бурной клубной жизнью. Свою профессиональную карьеру он начинал с выступлений в клубах Terminus и Pravda, а настоящее признание получил, став резидентом знаменитой серии вечеринок Banditz.
В статусе локальной звезды Андреа в 2004 впервые оказался на Ибице, — и обрел уже международную славу. Стартовой площадкой для него оказался Space Ibiza. Потом были выступления на карнавальных вечеринках Elrow, успешный сезон вместе с Music On Марко Карола и безумные after party в DC-10. Однако по-настоящему знаменитым его сделало резидентство на вечеринках Ants в Ushuaia, здесь он отработал 6 сезонов и познакомился с Питом Тонгом. Маэстро разглядел в Андреа Оливиа подлинный талант и взял его под свою опеку. Результатом их сотрудничества стали эпические b2b-сеты и совместно подготовленная компиляция All Gone Ibiza, вышедшая в 2016 году.
Андреа Олива также может похвастаться целой россыпью хитов, его треки издавались на лейблах Moon Harbour, Defected, Suara, Objektivity и Hot Creations.
LINEUP: ANDREA OLIVA, SERGEY SANCHEZ, MIKE SPIRIT, ADAMOV, ANRILOV, BVOICE
Билеты.
Старт в 23:00
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