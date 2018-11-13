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В столице могут ограничить число такси
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Дептранс изучит вопрос ограничения количества автомобилей такси в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 20 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры изучит вопрос ограничения количества автомобилей такси Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин.
«Мы находимся в стадии изучения этого вопроса (ограничения количества автомобилей такси в столице — прим Агентства «Москва»)», — сказал Д. Пронин.
Он также отметил, что несколько лет назад по просьбе департамента кафедра автомобильных перевозок московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ) рассчитала необходимое количество автомобилей такси в столице исходя из ряда параметров.
«На тот момент это количество составляло 55-57 тыс. автомобилей, необходимых для работы в городе. Мы будем просить коллег обновить, чтобы понимать эту цифру на текущий момент», — пояснил Д. Пронин.
По его словам, департамент намерен советоваться с представителями профильного сообщества при рассмотрении этого вопроса.
«Мы изучаем подходы, необходимость применения такой законодательной инициативы, которая у нас есть, как у субъекта российской федерации. Мы изучаем свои возможности, советуемся с бизнесом, анализируем конъюнктуру рынка», — добавил он.
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