В столице могут ограничить число такси

Дептранс изучит вопрос ограничения количества автомобилей такси в Москве

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры изучит вопрос ограничения количества автомобилей такси Москве . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин.

«Мы находимся в стадии изучения этого вопроса (ограничения количества автомобилей такси в столице — прим Агентства «Москва»)», — сказал Д. Пронин.

Он также отметил, что несколько лет назад по просьбе департамента кафедра автомобильных перевозок московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ) рассчитала необходимое количество автомобилей такси в столице исходя из ряда параметров.

«На тот момент это количество составляло 55-57 тыс. автомобилей, необходимых для работы в городе. Мы будем просить коллег обновить, чтобы понимать эту цифру на текущий момент», — пояснил Д. Пронин.

По его словам, департамент намерен советоваться с представителями профильного сообщества при рассмотрении этого вопроса.