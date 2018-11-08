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Более 200 дворов благоустроят в центре столицы
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Более 200 дворов благоустроят в центре Москвы в 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 200 дворовых территорий планируется благоустроить в ЦАО Москвы в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.
«В 2019 г. в соответствии с постановлением правительства Москвы «О стимулировании управ районов города Москвы» запланировано благоустройство 216 дворовых территорий. В рамках программы «Мой район» запланировано благоустройство девяти общественных пространств. Реализация работ будет обеспечена силами организаций, подведомственных префектуре ЦАО», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в рамках реализации государственной программы Москвы «Развитие городской среды» в 2019 г. запланировано благоустройство 23 городских общественных пространств и улиц в центре столицы.
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