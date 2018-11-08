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Вернисаж выставки к 170-летию Васнецова пройдет в столице
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В Москве пройдет вернисаж выставки, приуроченной к 170-летию Васнецова 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вернисаж выставки, приуроченной к 170-летию русского живописца Виктора Васнецова, в экспозицию которой вошли 12 портретов, фотографии и архивные документы, пройдет в Москве, в доме-музее художника, сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.
"В экспозиции демонстрируются оригинальные фотографии и архивные материалы, охватывающие период от начала строительства особняка до открытия в нем мемориального музея. Из живописных произведений на выставке представлены последний автопортрет Васнецова (1913), портреты родных и друзей художника, хранителей и создателей музея", — говорится в сообщении.
Выставка разместится в бывшей классной комнате. Большая часть документов экспонируется впервые, добавили в пресс-службе.
Дом в Троицкой Слободе (переулок Васнецова) был спроектирован самим художником и архитектором Михаилом Приёмышевым. Строительство завершилось к 1894 году. Виктор Васнецов прожил здесь до своей смерти в 1926 году. Многие известные картины Васнецова были написаны или закончены в мастерской этого дома. Среди них — "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали" (1896), "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897), "Богатыри" (1898). Музей открылся в особняке в 1953 году после передачи родственниками Васнецова дома и художественной коллекции в государственную собственность, он входит в состав музейного комплекса Третьяковской галереи.
Для посещения выставка будет открыта с 10 ноября 2018 года по 13 января 2019 года.
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