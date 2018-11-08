Территорию вокруг Киевского вокзала благоустроят

На территории вокруг Киевского вокзала появится больше зелени

В 2019 году начнется реконструкция территории вокруг Киевского вокзала. Площадь — более 60 гектаров.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , на первом этапе в 2019 году будут благоустроены улицы Киевская, Брянская, Можайский Вал, 2-й Брянский переулок и площадь Киевского Вокзала. На втором этапе в 2020-2021 годах в программу будут включены Украинский бульвар, Кутузовский проспект, набережные Тараса Шевченко и Бережковская, улицы Большвы Дорогомиловская и Смоленская.

"Во время общественных обсуждений горожане отметили, что в районе мало зелени, не хватает удобных лавочек, урн и современного освещения", — отметили в департаменте капитального ремонта.

Также москвичи высказали пожелания улучшить транспортную ситуацию в районе Дорогомилово. Они отметили, что было бы неплохо высадить дополнительные деревья и кустарники на улицах и в скверах. Горожане предложили обустроить сухой фонтан в сквере возле Киевского вокзала. Департамент пообещал учесть пожелания.

Благоустроенная территория должна объединить район Дорогомилово с Воробьевской набережной, Парком Горького, Нескучным садом и с другими зонами отдыха в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что завершено благоустройство парка в пойме реки Битцы. На территории в 14,7 гектара сделали прогулочные дорожки, разбили клумбы, проложили маршруты для велосипедистов и пешеходов, обустроили места для спорта, детские площадки, площадку для выгула собак.