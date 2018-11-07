Ещё
Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты Москвы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»
Самая дешевая комната в Москве выставлена в аренду за семь тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Миэль-Аренда», поступившие в среду, 7 ноября, в редакцию «Ленты.ру».
В таком бюджете можно снять 20-метровую комнату в «трешке» рядом с метро «Ленинский проспект», уточняют риелторы. Две остальные комнаты в квартире также заняты арендаторами.
Самый дорогой вариант, по статистике компании, выставлен в аренду за 27 тысяч рублей в месяц. Это комната в четырехкомнатной квартире у метро «Кропоткинская». Общая площадь квартиры — 100 квадратных метров, в помещениях недавно сделан современный ремонт, вся мебель и техника новые.
Доля комнат в общем объеме арендного московского жилья составляет порядка шести процентов, подсчитали риелторы.
«Аренда комнаты — процесс крайне непростой, так как важно, чтобы арендатору подошли не только стены и интерьер, но и соседи, — прокомментировала ситуацию на рынке Мария Жукова, управляющий директор компании «Миэль-Аренда». — У арендодателей также повышенные требования к арендаторам комнат, так как зачастую они сами проживают в этой же квартире. Кому-то важно в качестве арендатора видеть непременно девушку, кому-то мужчину. Можно также встретить и более специфические запросы — например, арендатор должен быть обязательно врачом, плотником или сотрудником полиции».
Ранее аналитики портала «Мир Квартир» составили рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир. По их данным, самое дешевое жилье сдается в Зеленограде, Молжаниновском и Северном районах столицы, а также в Новой Москве. Ставки аренды в этих локациях находятся в пределах от 22,8 до 28,6 тысячи рублей в месяц.
Последние новости
Порошенко предупредил другие государства о российской тактике Саудовцы замучили и убили еще одного журналиста Выброшенные на свалку надгробия Героев Советского Союза попали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма349
В московской квартире зверски убили женщину и ее сына66
Саудовцы убили еще одного журналиста24
В России начали разработку мощнейшего бомбардировщика97
Израиль «раскаялся» за роковую ошибку в Сирии302
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение