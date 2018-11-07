В зоопарке родился детеныш мартышки диана

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной мартышки диана

В Московском зоопарке впервые за 15 лет родился детеныш краснокнижной мартышки диана. Это произошло 26 октября, сообщает Агентство "Москва"

Мать малыша, 10-летнюю самку Фиону привезли в 2014 году из Новосибирска . Отец, 9-летний самец Тувай, прибыл двумя годами позже из Зальцбурга.

Последний раз другая пара мартышек диана приносила потомство в Московском зоопарке в 2002 году.

Сейчас детеныш все время проводит с матерью. Самка не отпускает его от себя ни на миг и даже отца малыша не подпускает близко. На данный момент, как уточнили в зоопарке,

Пол родившегося детеныша пока установить не удалось. Он постоянно находится рядом с матерью и специалисты зоопарка решили их не тревожить. Детенышу всего две недели, его вес не превышает 600 граммов.

Пока детеныш питается материнским молоком. В возрасте 3-4 месяцев он начнет пробовать взрослую пищу. Увидеть малыша вместе с родителями можно в павильоне "Дом обезьян".

Мартышки диана занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые". Главная причина сокращения численности этих приматов — уничтожение естественной среды обитания — джунглей Западной Африки от Сьерра-Леоне до Ганы. Также свою негативную роль играет браконьерство.