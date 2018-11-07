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В «День народного единства» купили 11 тонн сыров
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На фестивале «День народного единства» в Москве купили почти 11 тонн сыров 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти 11 тонн сыров российских фермеров приобрели гости фестиваля в честь Дня народного единства в Москве, они стали самым популярным продуктом в торговых шале мероприятия, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в среду.
Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, проходил в Москве с 3 по 5 ноября на площадках фестивалей "Московские сезоны". Как ранее сообщили РИА Новости в оргкомитете со ссылкой на заммэра столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину, в этом году в фестивале приняли участие около 1,9 миллионов москвичей и гостей города.
"Не остались без внимания и торговые шале, где были предложены сыры, рыба, оригинальные сувениры и многое другое. Первое место по результатам продаж заняли сыры: за три дня было продано почти 11 тонн сыров, приготовленных по современным и классическим рецептам — все это разнообразие обеспечили российские фермеры", — рассказали организаторы.
Кроме того, ''улов'' посетителей Рыбной ярмарки составил почти 3,5 тонны. Особым спросом пользовалась охлажденная рыба — ее было куплено более полутора тонн, на втором месте расположилась замороженная рыба — ее гости приобрели почти тонну, также было продано более 750 килограммов рыбных копченостей.
"Посетители фестиваля не обошли своим вниманием и мясные продукты — к домашнему столу на праздничных площадках их было продано порядка 600 килограммов. Популярностью пользовались и сувениры, которые были представлены на площадках праздника. Гости приобрели почти 3 тысячи оригинальных подарков себе или своим близким", — отметили в оргкомитете.
Также за дни фестиваля было продано более 10,7 тысяч горячих блюд, приготовленных по национальным рецептам, а также более 3,7 тысяч литров горячего чая и кофе.
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