Названы самые прибыльные профессии столицы

Стало известно, специалисты каких профессий получают самую высокую заработную плату в Москве . Исследование провел один из порталов по подбору вакансий.

Так, самыми высокооплачиваемыми в столице по итогам III квартала 2018 года стали работники IT-сферы. Их средняя зарплата составила 84200 рублей. На втором месте — работники сферы транспорта и логистики с заработной платой 70 900 рублей. На третьем месте те, кто трудится в производственной сфере, их средний ежемесячный доход — 66700 рублей. Высокие зарплаты и у работников в сфере строительства и недвижимости, финансов, бухгалтерии, маркетинга и рекламы.

— Средняя заработная плата в Москве по итогам III квартала 2018 года составляет 64 600 рублей, — говорится в исследовании.

В пресс-службе портала также отметили, что по сравнению с прошлым годом число вакансий в большинстве сфер выросло в среднем по рынку труда на 14 процентов. Кстати, больше всего специалистов требуется в IT-отрасли. А чаще всего ищут работу фармацевты и представители медицинской сферы.