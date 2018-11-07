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Названы самые прибыльные профессии столицы
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Названы самые прибыльные профессии столицы 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Стало известно, специалисты каких профессий получают самую высокую заработную плату в Москве. Исследование провел один из порталов по подбору вакансий.
Так, самыми высокооплачиваемыми в столице по итогам III квартала 2018 года стали работники IT-сферы. Их средняя зарплата составила 84200 рублей. На втором месте — работники сферы транспорта и логистики с заработной платой 70 900 рублей. На третьем месте те, кто трудится в производственной сфере, их средний ежемесячный доход — 66700 рублей. Высокие зарплаты и у работников в сфере строительства и недвижимости, финансов, бухгалтерии, маркетинга и рекламы.
— Средняя заработная плата в Москве по итогам III квартала 2018 года составляет 64 600 рублей, — говорится в исследовании.
В пресс-службе портала также отметили, что по сравнению с прошлым годом число вакансий в большинстве сфер выросло в среднем по рынку труда на 14 процентов. Кстати, больше всего специалистов требуется в IT-отрасли. А чаще всего ищут работу фармацевты и представители медицинской сферы.
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