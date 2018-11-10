В Лейпциге открылись Дни Москвы в Германии

Из окон старинного особняка на Хайнцштрассе в Лейпциге лилась прекрасная музыка. Свои произведения исполнял молодой талантливый пианист и композитор Кирилл Рихтер. Так начались в Лейпциге Дни Москвы в Германии, которые продлятся здесь до вторника, а затем переедут в Берлин.

"Мы рады, что жители Лейпцига имеют возможность поближе познакомиться с Москвой, ее традициями и культурой, — сказала, приветствуя гостей, бургомистр этого саксонского города Скади Янике. — Ведь мы не только партнеры, но и настоящие друзья. А такие отношения во многом являются залогом мирного существования на всей планете".

Скади Янике отметила, что в их городе проживает более 5500 россиян, чему лейпцигцы рады: это обогащает жизнь города. Глава московской делегации министр правительства российской столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин в ответ на это сказал: "В прошлом году во время проведения выставки "Денкмаль-Москва" мы пообещали провести Дни Москвы в Германии и начать их с Лейпцига. И вот — выполняем свое обещание".

Он напомнил, что два города связывают партнерские отношения на протяжении 20 лет, а четыре года назад мэры Сергей Собянин Буркхард Юнг подписали меморандум о сотрудничестве, которое сейчас развивается в области развития транспорта и градостроительства, образования, здравоохранения и других. Сейчас Москва участвует еще в одном крупном совместном гуманитарном проекте — реставрации православного Свято-Алексиевского храма-памятника русской славы, возведенного в 1913 году в память о русских воинах, павших в "Битве народов" во время наполеоновских войн около Лейпцига. На реставрационные работы на куполе храма, создание интерьеров, библиотеки, музея, обновления церковной утвари и благоустройства территории столичные власти выделили из бюджета Москвы 25 миллионов рублей. Вместе с Москвой в финансировании работ участвуют земля Саксония и город Лейпциг. Сергей Черемин и консул РФ в Лейпциге Андрей Дронов осмотрели обновленный храм и возложили венки захороненным здесь русским воинам.

В зоопарке Лейпцига сегодня открылась фотовыставка редких рептилий, которыми славится Московский зоопарк: в его коллекции 80 из 400 известных видов. Представляя ее, директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что они недавно получили потомство калимантийского безухого варана, чего до сих пор не удавалось ни одному зоопарку в мире. В свою очередь ее коллега руководитель зоопарка Лейпцига Йорг Юнхольд сообщил, что еще с 40-х годов прошлого века они успешно ведут работу по разведению амурских тигров.

Побывав недавно впервые после 1983 года в Москве, на 150-летии зоопарка, Йорг Юнхольд был приятно удивлен изменениям, произошедшим в облике города и самом зоопарке. Как и Светлана Акулова, он считает, что главная задача зоопарков — сохранять и способствовать размножению редких видов животных, чтобы они продолжали радовать людей. Впрочем, принять участие в этом может каждый человек, если не будет покупать зверей и рептилий, торговля которыми запрещена, так как спрос питает предложение. И над этим оба зоопарка намерены активно работать.

Ярким событием в жизни Лейпцига станет и концерт с участием солистов московских музыкальных театров "Геликон-опера" и "Балет Москва", а так же Лейпцигской оперы и балета. 12 ноября в здании Центрального вокзала города откроется фотовыставка "Зимняя Москва", а 13 ноября — выставка из собраний музея "Коломенское", которая состоится в городском музее и продлится до 6 января 2019 года.

В рамках деловой программы Дней Москвы в Лейпциге пройдут круглые столы по вопросам археологии, охраны окружающей среды и социальной защиты населения. Московские эксперты также посетят инфраструктурные объекты Лейпцига по своей тематике. 13 ноября Дни Москвы переедут в Берлин, где центральным событием станет Форум по вопросам развития делового сотрудничества Москвы и Берлина. Участники обсудят состояние и перспективы инвестиционного потенциала Москвы, рост экономических преференций, туристические возможности столиц России и Германии.

Затем состоятся круглые столы "Применение "зеленых технологий", энергосберегающих и экологичных технологий" и "Обмен опытом системами поддержки развития стартапов в Москве и Берлине". В рамках спортивной программы пройдут товарищеские встречи между юношескими сборными Москвы и Берлина по хоккею.

Культурная программа Дней Москвы в Берлине также будет насыщенной и разнообразной. В Российском центре науки и культуры пройдет показ кинофильмов, откроется фотовыставка Московского метрополитена, выставка московских художников и интерактивный арт-объект — стена-раскраска "Современная Москва".

А напоминать о прошедших мероприятиях жителям и гостям Берлина будет автобус, брендированный московской символикой. Его запуск запланирован 13 ноября около Красной Ратуши немецкой столицы.