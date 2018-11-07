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Названы сроки строительства Коммунарской линии
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Коммунарскую линию метро построят через пять лет 

Москва24 + ещё 18 6 часов назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Коммунарскую линию московского метрополитена построят до конца 2023 года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Протяженность линии составит около 22 километров. Линия будет возводиться двумя участками: от станции "Севастопольский проспект" до станции "Улица Новаторов" и от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово", — цитирует Бочкарева Агентство "Москва".
На линии разместятся 10 станций. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной со станцией "Крымская" Московского центрального кольца, "Академическая" — с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, "Улица Новаторов" — с одноименной станцией Большой кольцевой линии, "Столбово" — с одноименной станцией Сокольнической линии.
Проектирование участка Коммунарской линии от станции "Столбово" до Троицка завершится в 2019 году.
В конце 2018 года откроется участок Некрасовской линии метро от "Некрасовки" до "Косино".
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