Названы сроки строительства Коммунарской линии

Коммунарскую линию московского метрополитена построят до конца 2023 года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Протяженность линии составит около 22 километров. Линия будет возводиться двумя участками: от станции "Севастопольский проспект" до станции "Улица Новаторов" и от станции "Улица Новаторов" до станции "Столбово", — цитирует Бочкарева Агентство "Москва".
На линии разместятся 10 станций. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной со станцией "Крымская" Московского центрального кольца, "Академическая" — с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, "Улица Новаторов" — с одноименной станцией Большой кольцевой линии, "Столбово" — с одноименной станцией Сокольнической линии.
Проектирование участка Коммунарской линии от станции "Столбово" до Троицка завершится в 2019 году.
В конце 2018 года откроется участок Некрасовской линии метро от "Некрасовки" до "Косино".