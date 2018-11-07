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Мероприятий для велосипедистов станет больше
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В Москве планируют организовать больше мероприятий для велосипедистов 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют увеличить количество мероприятий для велосипедистов в рамках проекта Let's bike it, сообщает в среду пресс-служба московского департамента транспорта.
"Количество мероприятий для велосипедистов будет только расти, если проект Let's bike it захочет проводить мероприятия и дальше — мы окажем им поддержку и содействие", — говорится в сообщении департамента в Twitter.
В Москве акция "На работу на велосипеде" проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Во всероссийском формате, по решению Минтранса РФ, ее проводят два раза в год: в мае и сентябре‬.
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