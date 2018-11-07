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Завершено благоустройство парка в пойме Битцы
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В Москве завершили благоустройство парка в пойме реки Битца 

РИА Недвижимость + ещё 13 3 часа назад
Фото: www.mos.ru
Обустройство парка и набережной вдоль Верхнего и Малого Качаловских прудов в пойме реки Битца в Северном Бутове завершилось, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Парк в пойме Битцы находится между улицами Ратной и Знаменские Садки и занимает около 15 гектаров. Работы по его благоустройству начались еще в июле 2018 года.
"Завершено благоустройство парка в пойме реки Битцы. Работы здесь велись с лета. За это время на территории в 14,7 гектара сделали прогулочные дорожки, привели в порядок газоны и разбили клумбы, проложили велопешеходные маршруты, обустроили места для отдыха и спорта, детские игровые площадки, а также площадку для выгула собак", — говорится в сообщении.
Сообщается, что на территории парка обустроили поле с искусственным покрытием для любителей футбола, зоны для воркаута, игр в шахматы и пинг-понг, универсальную площадку для игры в стритбол, волейбол, баскетбол. Общая площадь всех спортивных площадок парка составляет почти пять тысяч квадратных метров.
Отмечается, что в парке появился амфитеатр на естественном склоне холма, вмещающий до 350 человек, а вдоль прудов сделали набережную и заменили четыре пешеходных моста, теперь они напоминают небольшие арки с поручнями. Сейчас парк уже открыт для посещения.
В 2018 году в Москве благоустраивают 82 озелененные территории. Среди них 24 городских парка и природные территории, 25 новых районных парков и 33 знаковых объекта (бульвары, скверы и площади, популярные у местных жителей).
Парк в Южном Бутово площадью более 150 гектаров также был обустроен, на его территории создана удобная пешеходно-тропиночная сеть, благоустроена территория вокруг пруда, куда запущено около 20 тонн различных видов рыбы.
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