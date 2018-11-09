В парке у реки Битца посадили деревья

В московском парке у реки Битца посадили деревья и кустарники

В московском парке в пойме реки Битца завершили посадку деревьев и кустарников в рамках комплексного благоустройства территории, сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Сосна, пихта, лиственница, красный клен, ива, черемуха, яблоня, береза повислая — более 400 деревьев украсили территорию парка. Кроме того, в парке высажено более 950 кустарников — это барбарис, дерен, ирга и спирея японская", — уточняется в пресс-релизе.

Как отмечается в нем, новые растения близки по породному составу к уже растущим в парке липам, березам, лиственницам, ясеням и другим деревьям.

Новые деревья и кустарники подбирались с учетом периодов их цветения и смены окраски листьев в разные времена года, добавляется в сообщении.