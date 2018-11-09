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В парке у реки Битца посадили деревья
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В московском парке у реки Битца посадили деревья и кустарники 

РИА Недвижимость + ещё 30 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В московском парке в пойме реки Битца завершили посадку деревьев и кустарников в рамках комплексного благоустройства территории, сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.
"Сосна, пихта, лиственница, красный клен, ива, черемуха, яблоня, береза повислая — более 400 деревьев украсили территорию парка. Кроме того, в парке высажено более 950 кустарников — это барбарис, дерен, ирга и спирея японская", — уточняется в пресс-релизе.
Как отмечается в нем, новые растения близки по породному составу к уже растущим в парке липам, березам, лиственницам, ясеням и другим деревьям.
Новые деревья и кустарники подбирались с учетом периодов их цветения и смены окраски листьев в разные времена года, добавляется в сообщении.
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