Новостройки Москвы: риелтор рассказал о качестве столичной недвижимости

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин высказал претензии к качеству нового жилья, в которое переселяют жильцов аварийного фонда в субъектах РФ

По словам Степашина, специалисты фонда выявили множество нарушений практически во всех субъектах страны.

Спикер отметил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ занимается разработкой нового предложения, который может стать альтернативой расселению. Специалисты организации рассматривают такие варианты, как социальный наем и формирование муниципального фонда.

Эксперт по недвижимости, риелтор Константин Барсуков отмечает, что к строительству нового жилья в Москве предъявляются серьезные требования, поэтому качество домов, как правило, на высоком уровне.

— В Москве обычно строится качественное жилье. У нас существуют нормы и правила, которые девелоперы обязаны соблюдать, в противном случае они просто не смогут пройти государственную экспертизу, — утверждает эксперт.

По слова Барсукова, высокое качество столичных новостроек подтверждает и редкое количество жалоб со стороны их жителей.

— Если честно, я еще ни разу не слышал жалоб вроде: «Мы въехали в новый дом, а у нас со временем появилась плесень» или «Спустя пару лет по стенам пошли трещины» и прочее, — рассказал Константин Барсуков.

Он отметил, что в Москве много застройщиков, соответственно, большая конкуренция, которая вынуждает компании не экономить на качестве.

— Если какой-нибудь крупный девелопер построит дом, а он развалится, то у компании начнутся репутационные издержки, которые приведут к весомым потерям в деньгах, — говорит Барсуков.

В Москве действительно ведется особенный надзор за возведением жилья: в среднем за время стройки жилого дома проходит около 10 проверок. Специалисты ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» проверяют все конструкции и материалы в специализированных лабораториях.