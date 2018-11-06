Ещё
Братиславский рынок открылся после реконструкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Братиславский рынок в Москве открылся после реконструкции 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Завершен первый этап реконструкции Братиславского рынка. Об этом Интерфаксу сообщили пресс-службе компании Zemskiy Group (автор и подрядчик проекта).
Был обновлен фасад комплекса, изменен интерьер рынка, проведено зонирование торгового пространства, добавлены зоны фуд-кортов и ресторанов.
"На площади 3,5 тысячи квадратных метров разместились 60 торговых и 15 гастрономических точек", — говорится в сообщении.
В скором времени начнется второй этап работ. Планируется благоустроить прилегающую к рынку территорию, заменить старые торговые павильоны на новые и организовать парковочное место. Общий объем инвестиций в проект составит около 250 миллионов рублей.
За последнее время в столице реконструировали несколько исторических рынков, в частности, Даниловский, Москворецкий, Усачевский, Черемушкинский, Велозаводский.
Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации московских рынков.
Москва24: последние новости
Движение по Кутузовскому проспекту ограничили из-за строительства метро В павильоне "Космос" на ВДНХ открылись новые экспозиции Собянин поддержал развитие киностудии "Мосфильм"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя336
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки34
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием236
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом199
ЕС решил судьбу Турции140
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа, Аршавин без работы и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
01:09
ЕС решил судьбу Турции
В мире Политика
01:31
«Чтобы не было сомнений»: Украина лишилась генпрокурора
Украина Статьи
00:30
Маневры новейшего Су-57 попали на видео
Армия Оружие
01:01
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение