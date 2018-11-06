Братиславский рынок открылся после реконструкции

Братиславский рынок в Москве открылся после реконструкции

Завершен первый этап реконструкции Братиславского рынка. Об этом Интерфаксу сообщили пресс-службе компании Zemskiy Group (автор и подрядчик проекта).

Был обновлен фасад комплекса, изменен интерьер рынка, проведено зонирование торгового пространства, добавлены зоны фуд-кортов и ресторанов.

"На площади 3,5 тысячи квадратных метров разместились 60 торговых и 15 гастрономических точек", — говорится в сообщении.

В скором времени начнется второй этап работ. Планируется благоустроить прилегающую к рынку территорию, заменить старые торговые павильоны на новые и организовать парковочное место. Общий объем инвестиций в проект составит около 250 миллионов рублей.

За последнее время в столице реконструировали несколько исторических рынков, в частности, Даниловский, Москворецкий, Усачевский, Черемушкинский, Велозаводский.