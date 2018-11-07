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Более 60 домов реновации начнут строить до конца года
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Более 60 домов реновации начнут строить в Москве до конца года 

РИА Недвижимость + ещё 9 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 60 домов реновации по программе реновации начнут строить в Москве до конца года, сообщил в среду в Мосгордуме гендиректор столичного Фонда реновации Анатолий Константинов.
"Мы провели 17 конкурсов на строительно-монтажные работы. У нас на строительной площадке 17 корпусов, это в районе 200 тысяч квадратных метров. До конца года мы планируем довести этот показатель до 66 объектов, чтобы уже выйти на строительную площадку", — сказал Константинов.
Он добавил, что на сегодняшний день необходимо заключить 630 договоров на технологическое присоединение к сетям. К настоящему времени заключено 240 договоров.
Программа реновации московского жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (более 5 тысяч домов), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство взамен нового жилья за счет города.
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