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В Москве открылась выставка к столетию СЖР
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В Москве открылась выставка к столетию Союза журналистов России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Юбилейная выставочная экспозиция, приуроченная к 100-летию Союза журналистов России, открылась в Центральном доме журналиста в Москве, сообщается на сайте организации.
Профессиональная независимая общественная организация работников средств массовой информации — Союз журналистов России — был основан 13 ноября 1918 года во время первого съезда советских журналистов. В то время организация носила название Российский союз советских журналистов. До 1956 года Союз журналистов бездействовал, находясь в фактически расформированном состоянии. Только в 1956 году было создано оргбюро Союза журналистов СССР.
"На стендах выставки будут представлены книги, оргтехника, подлинные архивные и фотодокументы: документы I Всероссийского съезда Союза журналистов, стенограммы съездов, уставы, положения союза, печати организации, информация о международной и творческой деятельности СЖ СССР, Московского отделения журналистов, вырезки из газет того времени и многое другое", — говорится в сообщении.
Выставочную экспозицию можно увидеть в Каминном зале Центрального дома журналиста с 6 по 14 ноября, время работы выставки — с 14.00 до 19.00.
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