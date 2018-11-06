Более миллиона образцов оцифровали в Гербарии МГУ

В Гербарии МГУ завершили работы по оцифровке коллекции, всего оцифровано более миллиона образцов. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ им. М. Ломоносова.

«В Гербарии МГУ завершили глобальные работы по оцифровке коллекции. Последними отсканированными образцами стали представители семейства сложноцветные, собранные в Австралии и Новой Зеландии. Работы по оцифровке коллекции Гербария МГУ начались в 2015 г. в рамках научного мегапроекта МГУ «Ноев ковчег». Всего за четыре года коллектив сотрудников и волонтеров Гербария МГУ оцифровал более миллиона образцов», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что с 18 апреля 2015 г. коллектив Гербария и помощники участвовали в самом крупном отечественном проекте по оцифровке естественнонаучных коллекций. Каждый из миллиона образцов университетского гербария был вынут из шкафов фондового хранилища, снабжен штрихкодом-идентификатором, отсканирован на планетарном сканере и помещен обратно на свое место.

Помимо библиотеки изображений, был разработан и открыт портал Цифрового гербария МГУ, на котором можно найти все отсканированные растения. Летом 2016 г. в фонды университетского гербария был включен миллионный образец. По нарастающей шла работа по созданию базы данных информации, содержащейся в этикетках, и по установлению координат мест сбора каждого образца.

В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день Цифровой гербарий МГУ является восьмым в мире электронным гербарием по числу отсканированных изображений. Отмечается, что для многих видов эти сканы — единственный источник информации о том, как выглядит растение.

«Работа по развитию Цифрового гербария МГУ продолжится. За последние три года в фонды Гербария Московского университета были целиком переданы небольшие коллекции лаборатории устойчивости лесных экосистем Костромского университета, Бадхызского заповедника, Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. Постепенное включение небольших коллекций в научный оборот крупных учреждений — общемировой тренд. Мы рады, что именно Гербарий МГУ является центром притяжения для таких гербариев», — приводятся в сообщении слова руководителя работ, ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ Алексея Серегина.

В пресс-службе также уточнили, что на сегодняшний день Гербарий МГУ включает 1 млн 41 тыс. образцов. Ежегодно его фонды пополняются на 15-20 тыс. экспонатов, половину из которых сотрудники университета собирают за пределами России в рамках международных коллабораций.