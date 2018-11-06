Два эпилептологических центра построят в столице

В Москве построят два эпилептологических центра для детей

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство двух эпилептологических центров для детей в Центральном и Восточном административных округах. Об этом со ссылкой на Москомстройинвест сообщает Агентство "Москва"

Новые здания появятся по адресу: улица Делегатская, владение 9 и улица Нижняя Первомайская, владение 70, строение 1. Сейчас там уже располагаются медицинские учреждения. После возведения новых зданий общая площадь клиник вырастет с 50 тысяч квадратных метров до 88 тысячи квадратных метров.

Эпилептологический центр на Нижней Первомайской улице станет первым в стране, где будут использовать нейрохирургические методы, позволяющие централизовать все этапы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с эпилепсией.