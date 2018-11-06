Ещё
Два эпилептологических центра построят в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве построят два эпилептологических центра для детей 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва24
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство двух эпилептологических центров для детей в Центральном и Восточном административных округах. Об этом со ссылкой на Москомстройинвест сообщает Агентство "Москва".
Новые здания появятся по адресу: улица Делегатская, владение 9 и улица Нижняя Первомайская, владение 70, строение 1. Сейчас там уже располагаются медицинские учреждения. После возведения новых зданий общая площадь клиник вырастет с 50 тысяч квадратных метров до 88 тысячи квадратных метров.
Эпилептологический центр на Нижней Первомайской улице станет первым в стране, где будут использовать нейрохирургические методы, позволяющие централизовать все этапы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с эпилепсией.
Москва24: последние новости
Начался основной этап сноса Ховринской больницы Движение по Кутузовскому проспекту ограничили из-за строительства метро В Гербарии МГУ завершили работы по оцифровке коллекции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ434
В Москве расстреляли авто миллиардера80
Самая красивая девушка СНГ84
Инцидент с кипятком снова повторился в Петербурге28
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала399
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:12
Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной
Шоу-бизнес
00:24
В Израиле нашли признак скорого конца света
В мире
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение