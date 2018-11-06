Начался основной этап сноса Ховринской больницы

Об этом журналистам сообщил руководитель проекта компании генподрядчика «СтройЭкоРесурс» Дмитрий Котыхов.

«На сегодняшний день мы завершаем работы подготовительного периода, переходим в основную фазу хода демонтажных работ, в связи с этим на территорию объекта доставлены дополнительные экскаваторы-разрушители. В своем роде уникальная техника, обладающая самостоятельной системой пылеудаления и вылетом стрелы, позволяющей демонтировать здания и сооружения на высоте до 60 м», — сказал Д. Котыхов.

Ранее сообщалось, что работы по демонтажу недостроенной Ховринской больницы планируют завершить до конца февраля 2019 г. Генподрядчик работ по сносу — компания «СтройЭкоРесурс».

Как отмечали в пресс-службе столичного департамента строительства, демонтаж будет производится экскаватором с длиной стрелы 54 м, гидравлическими ножницами. При сносе объектов планируется задействовать 35 человек и 19 единиц техники. На месте сноса больницы запланировано строительство четырех жилых домов по индивидуальному проекту с монолитным железобетонным каркасом с нежилыми помещениями на первом этаже, с одноуровневой подземной парковкой, общей площадью порядка 315 тыс. кв. м, площадью квартир 200 тыс. кв. м.