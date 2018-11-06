Собянин рассказал о строительстве «Беломорской»

Сергей Собянин: Технопарк помогает выбрать профессию

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» рассказал о работе детских технопарков, созданных в столице, а также о строительстве станции метро «Беломорская».

— Сергей Семенович, правительство Москвы приняло решение о финансировании трех новых детских технопарков. Не могли бы вы подробнее рассказать о работе этих учреждений?

— Новые детские технопарки будут созданы на базе университета МИРЭА, Химико-технологического университета имени Менделеева и коммерческой компании «Карат». Таким образом, в городе будут работать уже 17 детских технопарков, созданных при поддержке правительства Москвы. Детские технопарки размещаются на крупных предприятиях, во взрослых технопарках или в высших учебных заведениях. Каждый технопарк оснащается современным оборудованием. И это не учебные станки, а оборудование, которое используется в реальном производстве. С технопарками сотрудничают 35 высших учебных заведений и более 50 индустриальных партнеров — московских предприятий, от оборонки до «Яндекса» и прочих компьютерных гигантов. Занятия в технопарках ведут преподаватели вузов и опытные наставники-практики.

— На кого рассчитаны детские технопарки?

— На школьников, начиная с 13–14 лет. Хотя некоторые курсы подойдут и 12-летним ребятам. Кроме того, в технопарках будут рады студентам младших курсов колледжей.

— Чему можно научиться в детских технопарках?

— Каждый технопарк имеет свою специализацию. Например, в технополисе «Москва» изучают авиамоделирование, робототехнику, нанотехнологии, промышленный дизайн и энергетику. В «Сколкове» работают лаборатории космонавтики, робототехники, геоинформатики, биотехнологий, нанотехнологий, авиамоделирования, информационных технологий, виртуальной и дополненной реальности и другие. Детский технопарк Менделеевского института будет предлагать программы по материаловедению. Технопарк МИРЭА — это картография и геоинформатика, информационные технологии, дополненная и виртуальная реальность, радиоэлектроника, биомедицина и химия. Всего школьники могут выбрать из 29 направлений подготовки.

— Как построено обучение?

— В первой половине дня технопарки проводят занятия для учеников инженерных и прочих профильных классов, включенных в учебный план. На занятия во второй половине дня, по выходным или в каникулы могут записаться все желающие школьники.

Само обучение — лекции, мастер-классы, но больше всего практических занятий. Ребята осваивают современное оборудование, учатся навыкам работы в команде и применению теоретических знаний на практике. Многие завершают обучение защитой проектов.

— Какие преимущества получают выпускники детских технопарков?

— Выбор профессии — один из самых главных выборов, которые делает человек в жизни. Когда тебе всего 13 или даже 17 лет, сделать его невероятно сложно. Поэтому детский технопарк — это прежде всего профориентация и практическая подготовка к учебе в вузе. Многие технические вузы уже сегодня при поступлении добавляют выпускникам детских технопарков от 7 до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Кроме того, некоторые предприятия-партнеры заключают со школьниками, успешно защитившими свои проекты, «отложенные» трудовые договоры, которые гарантируют ребятам устройство на постоянную работу после окончания колледжа или вуза.

— Какие еще варианты дополнительных занятий есть у ребят, интересующихся техническим творчеством?

— «Техноград» на ВДНХ — площадка, на которой можно получить более 40 востребованных профессий. ЦМИТы — Центры молодежного инновационного творчества — 69 точек, оснащенных компьютерами, станками, принтерами 3D и другой современной техникой. ЦМИТы проводят обучающие курсы и мастер-классы. Туда можно прийти со своей идеей и воплотить ее в реальный проект. Адреса ЦМИТов можно найти на сайте imoscow.mos.ru.

— В прошлую пятницу вы были на строящейся станции метро «Беломорская». У этой станции оказалась трудная судьба…

— Я видел архивные документы. Впервые о строительстве метро на Беломорской улице заговорили еще в конце 1950-х годов. Но потом дотянули Горьковско-Замоскворецкую линию до «Речного вокзала» и на этом остановились. В 2011 году мы решили все же продлить зеленую ветку в Ховрино. Начали работы и на «Беломорской». Но почти сразу же строители сказали, что строить эту станцию очень сложно и дорого. Сверху — плотная городская застройка, внизу, на глубине 15–20 метров — плывуны, тяжелые, насыщенные водой почвы. Кроме того, против станции выступили некоторые местные жители, которые опасались, что стройка нарушит привычную для них среду. В 2014 году сооружение станции приостановили и два года обсуждали, нужно ли здесь метро. В итоге большинство жителей Ховрина и Левобережного высказались за «Беломорскую». Поэтому мы ее расконсервировали и к концу этого года обязательно достроим.

— Изменился ли первоначальный проект «Беломорской»?

— Плотная городская застройка в этом районе никуда же не делась. Чтобы свести к минимуму неудобства, решили отказаться от южного вестибюля. Вход-выход на «Беломорской» будет осуществляться только через один — северный вестибюль, как, например, на «Фрунзенской».

— Много говорят о художественном оформлении будущей станции «Беломорская». Например, пассажиров будет встречать северное сияние. Как удается обеспечить такое огромное количество новых станций уникальными дизайнерскими решениями?

— Надеюсь, «Беломорская» понравится пассажирам. И тем, кто бывал на Белом море, и тем, кто еще не выбрался посмотреть на удивительную красоту Русского Севера. Как удается держать планку? Очень просто — у нас нет любимчиков, которые получают все заказы подряд. Мы открыты для любых идей и предложений. А талантливых художников и дизайнеров в России много.