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В Зарядье презентовали фильм «Полет над Россией»
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В Зарядье презентовали фильм «Полет над Россией» 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В медиацентре парка "Зарядье" состоялся премьерный показ фильма "Полет над Россией", сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в ролике продолжительностью 8 минут показаны природные места, которые являются природным наследием ЮНЕСКО.
С высоты птичьего полета можно увидеть каменные столбы выветривания Мань-Пупу-Нер в Коми, ландшафтный комплекс Ленские столбы в Якутии, а также крупнейшую по мощности Саяно-Шушенскую ГЭС и долину гейзеров на Камчатке.
В ролик вошли мемориальный комплекс ВОВ Мамаев Курган в Волгограде, реки Волга и Лена, древний окаменевший коралловый риф Генуэзская крепость, замок Ласточкино гнездо и вершина горы Ай-Петри в Крыму.
Также в фильме можно увидеть небоскребы "Москва-Сити" и самое высокое сооружение в Европе и России — Останкинскую телебашню.
"Я думаю, что в дальнейшем этот проект может быть продолжен", — отметил Кибовский. Он также напомнил, что аттракцион "Полет над Москвой", открытый год назад, посетили более 350 тысяч человек.
С 4 по 11 ноября в Зарядье пройдет мероприятие "Космический сад". Посетителям расскажут, нужна ли растениям почва, можно ли клонировать фиалку, какая наука поможет вырастить семена, пролежавшие не одну тысячу лет и как будет выглядеть космическая оранжерея.
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