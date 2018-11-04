В Зарядье презентовали фильм «Полет над Россией»

В медиацентре парка "Зарядье" состоялся премьерный показ фильма "Полет над Россией", сообщает Агентство "Москва"

Как рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский , в ролике продолжительностью 8 минут показаны природные места, которые являются природным наследием ЮНЕСКО

С высоты птичьего полета можно увидеть каменные столбы выветривания Мань-Пупу-Нер в Коми , ландшафтный комплекс Ленские столбы в Якутии, а также крупнейшую по мощности Саяно-Шушенскую ГЭС и долину гейзеров на Камчатке.

В ролик вошли мемориальный комплекс ВОВ Мамаев Курган в Волгограде, реки Волга и Лена, древний окаменевший коралловый риф Генуэзская крепость, замок Ласточкино гнездо и вершина горы Ай-Петри в Крыму.

Также в фильме можно увидеть небоскребы "Москва-Сити" и самое высокое сооружение в Европе и России — Останкинскую телебашню.

"Я думаю, что в дальнейшем этот проект может быть продолжен", — отметил Кибовский. Он также напомнил, что аттракцион "Полет над Москвой", открытый год назад, посетили более 350 тысяч человек.

С 4 по 11 ноября в Зарядье пройдет мероприятие "Космический сад". Посетителям расскажут, нужна ли растениям почва, можно ли клонировать фиалку, какая наука поможет вырастить семена, пролежавшие не одну тысячу лет и как будет выглядеть космическая оранжерея.