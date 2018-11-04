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Мэр рассказал о преимуществах программы «Мой район»
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Собянин рассказал о преимуществах программы «Мой район» 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Программа "Мой район" позволяет всесторонне развивать все районы столицы. И речь идет не только о вопросах благоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин.
"Это не только благоустройство, это и вопросы развития дошкольного, школьного образования, поликлиник, здравоохранения, спорта, культуры. Даже само благоустройство необходимо делать таким образом, чтобы оно было доступно не для какой-то части района, а для всех его жителей", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Сергей Собянин предложил москвичам обсудить программу "Мой район". Мэр Москвы отметил, что эта программа охватывает различные сферы, а не только касается вопросов благоустройства.
По словам столичного градоначальника, садики, школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты, госуслуги — все это должно быть доступным, удобным и комфортным в каждом районе. Собянин отметил, что свои предложения москвичи могут направлять на его сайт.
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