Мэр рассказал о преимуществах программы «Мой район»

Собянин рассказал о преимуществах программы «Мой район»

Программа "Мой район" позволяет всесторонне развивать все районы столицы. И речь идет не только о вопросах благоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин

"Это не только благоустройство, это и вопросы развития дошкольного, школьного образования, поликлиник, здравоохранения, спорта, культуры. Даже само благоустройство необходимо делать таким образом, чтобы оно было доступно не для какой-то части района, а для всех его жителей", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам обсудить программу "Мой район". Мэр Москвы отметил, что эта программа охватывает различные сферы, а не только касается вопросов благоустройства.

По словам столичного градоначальника, садики, школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты, госуслуги — все это должно быть доступным, удобным и комфортным в каждом районе. Собянин отметил, что свои предложения москвичи могут направлять на его сайт.