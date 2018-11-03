Собянин рассказал о популярности коворкингов в Москве

В столице набирают популярность коворкинги — оборудованное пространство для работы и делового общения. Фрилансеры и бизнесмены уже оценили этот формат. Рабочее место стоит в среднем 15 тысяч в месяц, но есть и бесплатные коворкинги на базе центров "Малый бизнес Москвы". pic.twitter.com/VNI55UIDZW— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 ноября 2018 г.