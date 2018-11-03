Ещё
Собянин рассказал о популярности коворкингов в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин рассказал о популярности коворкингов Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 4 3 часа назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коворкинги пользуются спросом у горожан. В коворкингах столицы можно трудиться и проводить переговоры.
Преимущества коворкингов заключаются в свободном выборе и времени работы.
— В столице набирают популярность коворкинги — оборудованное пространство для работы и делового общения. Фрилансеры и бизнесмены уже оценили этот формат. Рабочее место стоит в среднем 15 тысяч в месяц, но есть и бесплатные коворкинги на базе центров Малый бизнес Москвы», — сообщил Сергей Собянин.
В ролике, представленном мэром столицы, говорится, что среди других преимуществ коворкингов — это краткосрочная аренда офиса и деловые связи с профессионалами в разных сферах.
Вечерняя Москва: последние новости
Заммэра Москвы анонсировал открытие тоннеля для машин на Варшавском шоссе Сергей Собянин сообщил о появлении новых поездов на Калужско-Рижской линии Программа реновации: жители еще одной пятиэтажки переселяются в Москве
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Олег Лавров8
Террористы приедут в Москву на переговоры404
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей629
Названа причина крушения Миг-29М в Египте29
Михалков разоблачил Филарета338
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение