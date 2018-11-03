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Москвичам пообещали «троечку за Олечку»
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Москвичам пообещали «троечку за Олечку» 

Мослента 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Мосгортранс» пообещал подарить коллекционные карты «Тройка» первым трем пассажирам, которые сделают селфи с картонной фигурой телеведущей и певицы Ольги Бузовой в московском транспорте.
«Пока вы неистово выносите из супермаркетов картонную Олю, не забудьте сделать селфи с ней в московском автобусе, трамвае, троллейбусе или электробусе. Первым троим подарим коллекционные карты «Тройка». В общем, #троечказаолечку», — говорится в аккаунте предприятия в Twitter.
Картонные фигуры Бузовой появились в некоторых московских магазинах в октябре и быстро привлекли внимание горожан, которые стали их воровать.
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