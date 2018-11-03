Варшавку изменили до неузнаваемости

На пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей в течение месяца будет открыт автомобильный тоннель длиной почти 600 метров, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин . Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

В тоннеле будет по три полосы движения в каждом направлении. Объект стал частью проекта по реконструкции участка Варшавского шоссе от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.