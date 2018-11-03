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Варшавку изменили до неузнаваемости
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Варшавку изменили до неузнаваемости 

Мослента + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей в течение месяца будет открыт автомобильный тоннель длиной почти 600 метров, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.
В тоннеле будет по три полосы движения в каждом направлении. Объект стал частью проекта по реконструкции участка Варшавского шоссе от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск.
«Благодаря новой реконструкции участка Варшавского шоссе и строительству новых объектов полностью изменена схема организации дорожного движения. Если раньше автомобили двигались по двум независимым двухсторонним участкам дороги, то теперь движение в область осуществляется по основному ходу Варшавского шоссе, а в Москву — по дублеру», — отметил Хуснуллин.
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