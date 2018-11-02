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Собянин произвел кадровые назначения
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Мэр Москвы произвел кадровые назначения 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин 1 ноября произвел несколько кадровых назначений. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
Людмила Концевая назначена первым заместителем префекта Южного административного округа Москвы. Она занимала эту должность с декабря 2013 года.
Виталий Сергиенко назначен заместителем начальника государственной жилищной инспекции Москвы. Он ранее занимал должность начальника жилищной инспекции по Северо-Восточному административному округу, до этого возглавлял инспекцию жилищного надзора по ТиНАО.
Контракт с Концевой и Сергиенко заключается на 5 лет.
1 ноября Собянин уволил Евгения Щербачева с должности главы управы Савеловского района Москвы.
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