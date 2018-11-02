Собянин произвел кадровые назначения

Мэр Москвы произвел кадровые назначения

Людмила Концевая назначена первым заместителем префекта Южного административного округа Москвы. Она занимала эту должность с декабря 2013 года.

Виталий Сергиенко назначен заместителем начальника государственной жилищной инспекции Москвы. Он ранее занимал должность начальника жилищной инспекции по Северо-Восточному административному округу, до этого возглавлял инспекцию жилищного надзора по ТиНАО.

Контракт с Концевой и Сергиенко заключается на 5 лет.

1 ноября Собянин уволил Евгения Щербачева с должности главы управы Савеловского района Москвы.